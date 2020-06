Bari, nessuna persecuzione all'ex moglie: assolto Mago Nicola

Il Tribunale di Bari in composizione monocratica (dott.ssa Dimiccoli ) ha assolto perché il fatto non sussiste il sig. Quarta Nicola, noto alle cronache come “Mago Nicola , difeso dagli avv. Francesco Paolo Sisto e Francesco Morelli (studio FPS), dai reati di atti persecutori e minacce gravi nei confronti della sua ex moglie. Il PM aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione e le 2 parti civili costituite il risarcimento del danno.

Per tali fatti “Mago Nicola”, alla ribalta anni fa per la capacità di azzeccare i pronostici calcistici, ebbe a subire, dall’aprile 2018 al febbraio 2019, oltre 4 mesi di misura cautelare degli domiciliari e 5 mesi di misura interdittiva (divieto di avvicinamento).

“L’emotività delle vicende familiari spesso non consente di comprendere subito chi sia effettivamente dalla parte del giusto : il dibattimento, attento e scrupoloso,ha invece dato a ciascuno il suo, lasciando trasparire la correttezza comportamentale del nostro assistito”, commentano i difensori .