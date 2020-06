Bari, donazione multiorgano al «Di Venere»: prelevati reni e fegato da un 61enne

BARI - Donazione multiorgano all’ospedale «Di Venere» di Carbonara. Il «sì» dei familiari di un 61enne della provincia di Bari, deceduto per una grave patologia, ha innescato la catena della solidarietà. Nella notte le équipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari, con il coordinamento del dr. Claudio Petrillo e della dr.ssa Gabriella Ingenito dell’unità di Rianimazione del «Di Venere», sono entrate in sala operatoria per prelevare reni e fegato e ridare così una speranza di vita ad altrettante persone in attesa.

Per il direttore generale ASL Bari, Antonio Sanguedolce, «l’atto della donazione coinvolge direttamente la volontà dei familiari, che affrontano il dolore della perdita con uno slancio di umanità e generosità – e per questo li ringraziamo sentitamente –, ma anche la capacità delle strutture sanitarie e delle professionalità mediche di portare a termine con successo un processo delicatissimo e di vitale importanza».