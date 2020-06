Giovinazzo, in auto sulla 16 bis con la droga: un arresto e una denuncia

GIOVINAZZO - Nella tarda serata di ieri, i poliziotti di un equipaggio della Polizia stradale di Ruvo Di Puglia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 21enne già noto alle forze dell'ordine e denunciato un altro di 29 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti, in sosta in un’area di servizio sulla Statale 16 bis, in agro di Giovinazzo, hanno fermato e controllato un’autovettura con due persone a bordo. Nel corso del controllo, l'evidente stato di agitazione del passeggero ha incuriosito gli agenti, spingendoli ad intensificare l’accertamento, durante il quale hanno rinvenuto un sacchetto ben occultato sotto il suo sedile. Il «fagottino» conteneva 4 involucri di sostanza marijuana per un peso di 237 grammi. Pertanto il passeggero è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari mentre il conducente è stato denunciato in stato di libertà.