Il ponte di Gravina, da James Bond ai Luoghi del cuore del Fai

Balcone con affaccio mozzafiato, regno di ispirazione e riflessione, simbolo di riappropriazione dell’identità collettiva, spazio di aggregazione e meta culturale, set cinematografico per le ultime avventure della spia più famosa del grande schermo, James Bond, nella pellicola No time to die, nonché uno splendore che pare indifferente alle angustie umane. C’è più di una «trama» che funziona quando si parla del ponte Acquedotto, finito nelle ultime 24 ore al secondo posto tra i luoghi del cuore italiani da non dimenticare, grazie all’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano (FAI).

E ora, il genio mastodontico è pronto a diventare l’attore principale di un paesaggio già di per sé suggestivo e affascinante, se solo continuasse a scalare la classifica nazionale e a mantenerne il risultato fino a dicembre prossimo, termine di scadenza del concorso.

A correre più veloce del ponte, per il momento, c’è la città di Bergamo, simbolo quest’anno di resilienza e tenacia, con circa 400 voti più del sito gravinese; sempre sul podio, ma al terzo posto, si prende la scena invece l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone a Sulmona (AQ).

«Il Ponte è il simbolo che ci unisce. Ed uniti possiamo farlo diventare il luogo del cuore di tutta Italia - commenta il sindaco Alesio Valente -. L’iniziativa del Fai mette a disposizione somme importanti per la valorizzazione dei beni culturali italiani. Noi abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziamento cospicuo, ma vincere questa sfida significherebbe tanto, specie sotto il profilo della valorizzazione. Per cui, accogliendo l’invito dell’associazione GravinaUndergroundMovement, vi dico: votate votate votate. E fate votare».

Dopo un tentativo avviato nel 2012 dal Club Unesco, la città ci riprova caldeggiando la candidatura del «Viadotto» a «Luogo del Cuore 2020». A raccontarne la storia è la stessa pagina dedicata al «gigante» dal FAI. «Il Ponte della Gravina o Ponte dell’Acquedotto è una importante struttura ad archi, alto 37 m. lungo 90 m. e largo 5,5 m. che collega le due sponde del torrente Gravina. Fu costruito per permettere l’attraversamento del Crapo (l’antico nome del torrente Gravina) e consentire ai fedeli di raggiungere la chiesetta della Madonna della Stella. Fonti storiche datano la sua esistenza almeno al 1686.

Probabilmente il ponte, reso instabile dal sisma del 1686, crollò nel terremoto del 1722. Fu quindi la famiglia Orsini di Roma, che si era trasferita nel feudo di Gravina, a ordinare, intorno alla metà del Settecento, la ricostruzione e la trasformazione del ponte in acquedotto, per portare sotto le mura della città le acque delle sorgenti Sant’Angelo e San Giacomo.

La struttura sulla quale poggiava la tubatura dell’acqua che collegava le due fontane (pilacci), ancora oggi esistenti ai due lati del ponte, era costituita da 25 archi disposti lungo la spalliera. In seguito all’alluvione dell’agosto del 1855, questi archi furono gravemente danneggiati e, poiché pericolanti, furono sostituiti da una spalliera in tufo. Nel 1860 vennero effettuati interventi di consolidamento e di restauro con la messa in opera di tiranti in ferro e di un selciato rustico di protezione».