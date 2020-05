A Bari riprende la movida, Decaro cita Ghali: «Non vogliamo uccidere il mood. Vogliamo uccidere il virus»

BARI - Riprende lentamente la movida a Bari e così il rischio assembramenti diventa ancora più elevato: oltre i controlli rafforzati in città interviene il sindaco Decaro che, citando una canzone del rapper Ghali avverte i giovani: «Ci vuole responsabilità - scrive in un post su Facebook - molti hanno dimenticato che gli assembramenti, la cosiddetta "movida", oggi, è un terribile alleato del covid 19. E che se andiamo avanti così tra un po’ quelle strade non saranno chiuse al traffico, ma chiuse del tutto. Da domani, con il coordinamento del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, si intensificano i controlli anti assembramento e scattano multe salate in tutte le zone della movida cittadina. Non ci sarà mai un numero di agenti delle forze dell'ordine tale da poter controllare il comportamento di ciascuno di noi. É importante il nostro senso di responsabilità. Vi prego, ancora una volta, di attenervi alle regole. Non vogliamo “uccidere il mood”. Vogliamo uccidere il virus».