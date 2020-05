Con il primo volo Wizzair da Sofia, domani «riapre» l'aeroporto di Bari. Resta chiuso Brindisi

BARI - Riprenderà domani l’attività internazionale dell’aeroporto di Bari-Palese dopo lo stop dell’operatività a causa dell’emergenza Covid-19. Alle ore 15.35 - informa un nota di Aeroporti di Puglia - atterrerà il volo proveniente da Sofia della compagnia WizzAir. Il velivolo ripartirà alle 16.10.

In questi mesi lo scalo di Bari ha visto l’azzeramento quasi totale dei voli (ad oggi è operativo solo il volo Alitalia da e per Roma-Fiumicino), anche se è sempre stato operativo per i voli umanitari.

L’aeroporto di Brindisi invece resta chiuso. Lo comunica Aeroporti di Puglia (AdP), precisando che lo stabilisce «il decreto n.207 del 17 maggio 2020 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, con il quale, a seguito dell’emergenza Covid-19, si proroga lo stop temporaneo dell’operatività di gran parte degli aeroporti italiani, tra i quali anche quello del Salento».

Così, Brindisi non è compreso nell’elenco degli aeroporti riaperti previsto dal decreto a firma dei ministri Paola De Micheli e Roberto Speranza, che Adp cita: «L'operatività dei servizi - si legge - è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino e Venezia Tessera».