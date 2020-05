Bari, cadono calcinacci da pensilina e colpiscono bimba di 4 mesi: in ospedale

Poteva essere una domenica tragica quella di ieri nel quartiere San Girolamo a Bari. Alcuni calcinacci sono caduti da una pensilina di una palazzina popolare proprio mentre una bimba di 4 mesi stava uscendo di casa con la sua mamma. Le pietre sono finite in faccia alla bambina: immediatamente è stato allertato il 118 e la piccola è stata condotta all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, fortunatamente le sue condizioni non sembrano gravi. La Polizia Locale e i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area, che a detta di alcune famiglie necessiterebbe di interventi da parte dell'amministrazione comunale.