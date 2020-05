Fase 2, a Molfetta il primo parrucchiere apre a mezzanotte: «Non riuscivamo a dormire»

Ha aperto a mezzanotte in punto, appena è scoccato il 18 maggio, primo giorno della attesa Fase 2: è il parrucchiere Salvo Binetti che nel suo salone a Molfetta ha accolto una decina di clienti che aspettavano con ansia di potersi rifare il look: «Tanto non riuscivamo a dormire. Allora, dopo aver dato l’annuncio dell’apertura notturna sui nostri social, i clienti si sono prenotati. Credo proprio di essere l’unico in Italia ad aver scelto questa apertura». «Non vedevamo l’ora», aggiunge Binetti che ha anche un salone a Bari che però ha riaperto stamattina. "E' andata benissimo, abbiamo lavorato un paio d’ore a partire da mezzanotte, e poi abbiamo ripreso questa mattina», prosegue. "Abbiamo mascherine, visiere e guanti - conclude Binetti - e i clienti, distanti un metro tra loro, sono tutti molto contenti: è solo una questione di abitudine».