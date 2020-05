L'«Autodromo del Levante» rivede la luce: cancelli aperti e nuova vita

BARI - Levante Circuit riapre i cancelli. Nel pieno rispetto delle nuove norme l’autodromo pugliese riprende le varie attività motoristiche e non. Finalmente l’atmosfera di ripartenza si sente e con il senso di responsabilità da parte di tutti può concretizzarsi in un inizio del ritorno alla normalità. Anche Levante Circuit è al lavoro per la ripartenza. L’efficiente staff si è rimesso in moto per garantire in ogni modo una ripresa delle attività sicura e nel pieno rispetto delle normative. L’autodromo di Bari vuole come sempre rilanciarsi al centro della scena, non solo nella sua città e nella sua regione, ma anche in questo caso si propone come riferimento per l’intero sud Italia.

Come tradizione la struttura pugliese di ACI Vallelunga, gestita dalla dinamica Safe & Emotion, anche questa volta arrivano le novità. Durante la quarantena Ivan Pezzolla e compagni, non hanno pensato con nostalgia alle gare motoristiche che purtroppo non hanno potuto avere luogo o a un calendario nazionale e regionale in via di rimodulazione. Alla Safe & Emotion non ci si è fermati e ciascuno dalla propria sede si è pensato a tutto campo come poter essere riferimento d’avanguardia per tante attività. Certamente automobilismo e motociclismo in primo piano, ma c’è sempre l’aspetto primario della sicurezza, che adesso si amplia a sicurezza non solo stradale ma anche per la salute, pertanto, Levante Circuit vuole eccellere nel trovare certezza nel massimo rispetto delle regole. Chi viene all’Autodromo di Bari non corre rischi.

Poi vi sono le altre frizzanti novità come quella dell’apertura al jogging, all’allenamento personale in spazi curati e vigilati, ma soprattutto la partnership con la sezione Puglia della Federazione Ciclistica e co la Pro Loco Regionale nel progetto «Camìn, salut e pedala» l’iniziativa che promuove il benessere attraverso la bicicletta, prima all’interno dell’autodromo con attività rivolte ai giovanissimi a chi si vuole avvicinare alla bici, o semplicemente agli atleti che vogliono allenarsi in totale tranquillità; mentre appena le regole lo permetteranno, i cancelli dell’autodromo si apriranno verso suggestivi ed appassionanti itinerari, pianificati insieme alla Pro Loco, sempre con l’appoggio logistico/organizzativo di Safe& Emotion.Dopo lo stop annunciato lo scorso 10 marzo, adesso Levante Circuit si prepara alla ripartenza. Lo staff coordinato dal dinamico Ivan Pezzolla è al lavoro per permettere la riapertura nel giro di alcuni giorni.

La ripresa delle attività avverrà naturalmente nel pieno rispetto delle norme governative, dell’ordinanza della Regione Puglia del 6 maggio 2020 e delle direttive dell’Automobile club d’Italia, della Federazione motociclistica Italiana e delle altre federazioni che fanno riferimento a Safe & Emotion per svolgere le proprie iniziative negli spazi della pista pugliese o con l’ausilio della struttura».

«Finalmente torniamo ad offrire i nostri servizi - annuncia Ivan Pezzolla - la ripartenza è certamente una iniezione di energia, che però deve essere gestita con responsabilità. Per questa ragione saremo pronti alla riapertura tra alcuni giorni, poiché è necessario adeguare tutto alle vigenti normative e garantire come sempre la massima sicurezza sotto ogni aspetto. Fondamentale da parte di tutti è il senso di responsabilità che deve portare alla collaborazione efficace. Safe & Emotion pone le proprie fondamenta sul rispetto delle regole, pertanto è necessario che il principio sia condiviso da ogni interlocutore, oltre che da ogni cittadino».

Non appena completati gli adeguamenti alle normative attuali sarà comunicata la data della riapertura operativa del Levante Circuit, intanto la segreteria è operativa per la pianificazione delle attività.