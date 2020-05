Deturpato un monumento a Gravina: è la mamma a denunciare il figlio vandalo

GRAVINA - C’è un fattaccio: l’imbrattamento della statua ai Caduti. Un giallo durato mezza giornata con tanto di polemiche e un finale che in parte è riuscito a oscurare le angustie della bruttura. Perché una mamma coraggio ha svestito momentaneamente i suoi panni, si è caricata di forza d’animo e con le lacrime in gola ha telefonato alla dirigente della scuola frequentata da suo figlio, confessandole che l’autore della bravata era proprio il suo ragazzo.

«I soliti idioti- commentava il sindaco Alesio Valente a poche ore dall’accaduto- Quelli senza arte, né parte, né patria. Nella notte fra tra mercoledì e giovedì, armati di bomboletta, hanno deturpato il monumento ai Caduti, in villa. Un affronto grave alla memoria di quanti, col loro sacrificio, hanno dato anche a questi idioti la possibilità di vivere in un mondo libero. Abbiamo denunciato il fatto alle forze dell’ordine e speriamo che attraverso le immagini delle telecamere presenti in zona sia possibile individuarne i responsabili: nel caso, chiederò che per riparare il danno svolgano servizi sociali a favore della comunità. Mi auguro però comprendano da soli l’orrore del gesto compiuto, e si ravvedano, trovando il coraggio di offrirsi di rimediare loro stessi al danno. In ogni caso, una promessa: entro stasera, al massimo domani, a cura del Comune, il monumento sarà ripulito dalle scritte».

Dal mondo della scuola all’amministrazione il passo, poi, è stato breve. E così il sindaco nella stessa serata di giovedì è stato applaudito virtualmente dalla donna, non nascondendo comunque la riprovazione nei confronti del gesto. Nel frattempo il monumento è stato ripulito.