Bari, a casa anche il boss «la Pecora»: 8 i pugliesi mandati ai domiciliari

BARI - Scarcerati per motivi di salute: troppo alti i rischi legati ad un eventuale contagio da Covid-19, ed è per questo che 8 pregiudicati sono stati mandati ai domiciliari nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Cura Italia che, al fine di ridurre i rischi di epidemia nelle carceri, prevede la possibilità di scontare a casa la pena detentiva. Nella lista che il Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) ha trasmesso alla Commissione Antimafia, si leggono i nomi di due baresi: un presunto trafficante di droga di Conversano, Nicola La Selva, detto «la Pecora»; i baresi Nicola Capriati da tempo residente in Veneto, del quale si è occupata la Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Venezia; i presunti estorsori Vincenzo Sassanelli e Antonio Lovreglio, e Ruggiero Brancacci coinvolto nell’inchiesta «gaming machines» condotta dalla Guardia di Finanza. Tutti risultano anche affiliati ad associazioni criminali del capoluogo e dell’area metropolitana barese.

Le scarcerazioni sono motivo di preoccupazione per le città che ospitano questi pregiudicati, anche perché molti di loro conservano dei segreti e il ritorno a casa potrebbe essere un duro colpo a danno della lotta alla criminalità, in quanto questi segreti potrebbero essere stimolo per una riorganizzazione dei clan. A Conversano (nel barese), per esempio, nei giorni scorsi è scattato l’allarme a seguito di alcuni fuochi d’artificio che nel quartiere popolare Arcobaleno sarebbero stati fatti esplodere in occasione del ritorno del La Selva (boss del posto scampato nel 2012 all’agguato di un clan rivale). Sulla vicenda indagano i carabinieri. La circostanza, tuttavia, viene esclusa dal legale de «la Pecora», Massimo Chiusolo.

Nella lista degli scarcerati sono presenti anche due esponenti pericolosi della criminalità organizzata della Bat: il presunto boss malavitoso di Trani Gaetano Rano, ritenuto in passato vicino all’allora capoclan Salvatore Annacondia prima che questi si pentisse, e l’andriese Valerio Capogna. Rano nel 2014 fu coinvolto in un blitz sul narcotraffico dalla Colombia al Nord Barese. Il 7 aprile 2019 fu ferito di striscio al collo da un colpo di pistola mentre era davanti ad un bar. Capogna è invece il figlio di Vito che fu ucciso in un agguato il 25 luglio dello scorso anno. Valerio Capogna, assieme al fratello Pietro, aveva deciso di vendicare la morte del padre: per questo i due fratelli furono arrestati nel febbraio scorso per detenzione di armi (anche un kalashnikov), reato aggravato dal metodo mafioso con il quale avrebbero dovuto vendicare loro padre. Sia Rano sia Capogna hanno ora gravi problemi di salute. Nella lista degli scarcerati figura, infine, Armando Presta, presunto estorsore tranese.