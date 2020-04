Nonna Rosa di Sammichele ha 101 anni. «Il segreto? Prendo la vita con filosofia»

SAMMICHELE - Se l’epidemia di coronavirus lascia che si l’angoscia nella vita quotidiana, una notizia giunge a confermare che la vita è più forte. Rosa Mastrangelo giovedì ha compiuto 101 anni. La nonnina di Sammichele è nata, infatti, il 24 aprile 1919. Ha attraversato interi periodi storici, dal fascismo alla seconda guerra mondiale, dalla contestazione studentesca del ‘68 all’irruzione di computer e telefonini nella vita quotidiana.

Oggi non versa in buone condizioni di salute, è assistita continuamente da una badante. Ha una figlia, Tonia, di 70 anni, e due nipoti, Mariangela, fisioterapista, e Giuseppe, che presta servizio nella Polizia di Stato in provincia di Napoli. Da Rosa un messaggio di fiducia, basato sulla esperienza della sua lunghissima vita.

Infatti sua sorella maggiore Pasqua, scomparsa a 97 anni, era sopravvissuta alla terribile influenza cosiddetta «Spagnola».

Rosa racconta: «Era il 1920 e l’epidemia già era nella fase calante, quando anche mia sorella fu colpita. Ero troppo piccola per ricordare ma, a quanto poi mi raccontarono, lei per un certo tempo rimase segregata in casa e lentamente l’inferno si placò».

Uscire indenni da una infezione letale come la Spagnola non era certo da tutti, visto che morirono nel mondo da 50 a 100 milioni di pazienti su una popolazione mondiale di 2 miliardi di persone. Questo la dice lunga sulla fibra molto resistente di nonna Rosa e della sua famiglia. «Ricordo solo che all’epoca si usava il chinino con scarsa efficacia per quanto attiene alla terapia», spiega ancora la signora che ha raccontato questa vicenda a sua figlia Tonia sin da bambina.

Tonia prende la parola: «È sempre stata una donna socievole, non ha mai fatto sangue amaro per nessun motivo - dice la figlia -. Ha solo lavorato in casa». Eppure la nonnina di Sammichele ha perso un fratello nel mar Egeo durante il secondo conflitto mondiale, nel 1944. Un secondo fratello è scomparso in seguito.

L’anno scorso Rosa Mastrangelo ha festeggiato un secolo di vita con l’amministrazione comunale ma anche quel traguardo è stato superato. «Non esistono ricette particolari per vivere a lungo - afferma -, bisogna semplicemente non avere preoccupazioni eccessive per nessuna cosa e mangiare sano». Forse, bisogna aggiungere anche una dose di genetica a tutto questo. La figlia ieri ha preparato una torta. «La badante le porterà una fetta con tanto di mascherina e guanti». A questo punto, non resta che darsi appuntamento al 24 aprile 2021.