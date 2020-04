Molfetta, Pulcinella in quarantena finisce sul web: l'idea di un attore per i piccoli

MOLFETTA - Pulcinella in diretta streaming. È così che l’attore molfettese Pantaleo Annese allieta le giornate dei più piccoli.

Anche i bambini devono rimanere a casa, a parte la possibilità di andare con papà oppure con mamma a fare la spesa ogni tanto. Sono loro, i più piccini, insieme agli anziani, i più sacrificati da queste misure restrittive pur necessarie.

Rinunciare alla scuola, alle attività ludiche e sportive, a una passeggiata nel parco e agli incontri con i loro coetanei è difficile da spiegare e soprattutto da rispettare. Ed è per questo che molti «grandi» si sono inventati attività alternative, molte delle quali via streaming.

A Molfetta è il caso di Pantaleo Annese, attore, burattinaio e musicista. In un periodo in cui spettacoli e rappresentazioni teatrali sono fermi, è possibile da un lato non rallentare troppo l’attenzione verso la cultura e dall’altro approfittare per allietare i più piccoli. È così che l’artista molfettese ha pensato a una sitcom dove il protagonista, neanche a dirlo, è Pulcinella.

«Al di là di ogni pretesto teatrale e letterario - ha affermato Pantaleo Annese -, questa sitcom nasce con l’idea di intrattenere i bambini che forse, più di tutti, subiscono questa momentanea limitazione della libertà di esprimersi e di giocare, con delle piccole pillole di teatro di figura che ogni giorno aggiungono particolari e sviluppano la trama stessa, che, viaggiando tra le materie e le storie che a scuola si studiano e si raccontano, unisce a una lezioncina il divertimento insito nel personaggio esilarante di Pulcinella».

In attesa che l’uomo vestito di bianco e con la maschera nera ritorni per le strade, Annese si è messo in panciolle davanti a uno schermo di telefonino e poi, come si dice, «Se Maometto non va alla montagna Pulcinella va da Maometto».

«Proprio per questo - ha proseguito Annese - dall’inizio della quarantena, ogni pomeriggio, alle 15, va in onda una nuova puntata dello sceneggiato più originale del momento, intitolato proprio “Pulcinella in Quarantena”».

Le puntate sono scritte e interpretate dallo stesso Pantaleo Annese, attore, pedagogo teatrale per l’infanzia e l’adolescenza, burattinaio e musicista, che da quindici anni svolge la sua attività e che dopo aver conseguito il diploma presso la Scuola internazionale di burattinai e pupari si è specializzato nelle Guarattelle Napoletane, formandosi con maestri come Bruno Leone e Paolo Comentale.

Annese svolge la sua attività per la compagnia teatrale molfettese «Il carro dei comici», che rappresenta e di cui fa parte, insieme a Francesco Tammacco (presidente della compagnia), oltre a gestire da dodici anni «Il teatro del carro», sito in via Giovene 23 a Molfetta.