Castellana, nelle grotte appare una concrezione che ricorda il profilo di Dante Alighieri

BARI - Nelle grotte di Castellana appare una concrezione, visibile solo agli sguardi più attenti, incredibilmente somigliante al celebre profilo di Dante Alighieri, che ci scruta sussurrando “benvenuti nella Divina Commedia”. La foto sta letteralmente facendo il giro del web.

Oltre a partecipare all’iniziativa su Facebook “Dantedì di Hell in the Cave”, con questa ed altre suggestive immagini pubblicate sui canali social Facebook, Instagram e Twitter ad esse dedicati, le Grotte di Castellana hanno voluto prendere parte virtualmente alla giornata dedicata a Dante Alighieri di mercoledì 25 marzo, data individuata come inizio del viaggio ultraterreno narrato dal Sommo Poeta, nel corso del quale il MIBAC ha invitato tutti a riscoprirne e condividerne i versi.

Accettando questo invito, il sito turistico di Castellana Grotte (Ba), grazie alle incredibili forme delle sue concrezioni che sollecitano la fantasia, ha offerto ancora una volta al pubblico della rete un punto di vista unico e sorprendente, divenendo per una giornata perfetto palcoscenico naturale per le tre cantiche della Divina Commedia tra foto e citazioni indimenticabili. Non solo la curiosa immagine che ricorda Dante, ma anche corridoi, canyon, stallatiti, stalagmiti e concrezioni di forme e colori vari si sono offerti per essere perfetta immagine dall’Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso danteschi, mostrandosi in tutta la loro innegabile bellezza.

In questo periodo in cui è importante restare a casa, ancora una volta il sito carsico gestito dalla Grotte di Castellana srl (presidente Victor Casulli, vice presidente Francesco Manghisi e consigliera Maria Lacasella) non ha voluto perdere occasione di collaborare per la diffusione culturale attraverso il web, dopo il lancio qualche settimana fa dell’hashtag #mentreseiacasa, che propone un viaggio virtuale nelle grotte, fra storia, geologia e curiosità.