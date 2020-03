Bari, uomo trovato morto nella ex Caserma Rossani: è un senzatetto di 70 anni

BARI - Un uomo è stato trovato morto nella ex Caserma Rossani a Bari. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un senza fissa dimora. A dare l’allarme è stato un cittadino che ha segnalato la presenza dell’uomo al 112. Indagano i carabinieri, giunti sul posto insieme al personale del 118.

Si tratta di un uomo di 70 anni, morto per cause naturali, originario della provincia di Cosenza e già noto alle forze dell'ordine. La salma è stata trasportata al Policlinico. Il pm di turno, Marcello Quercia, ha comunque disposto l’esame del tampone per rilevare la presenza del Covid-19.