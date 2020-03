Bari, da venerdì 20 marzo stop al pagamento sulle strisce blu

Da venerdì 20 marzo fino a data da destinarsi è sospeso a Bari il servizio di controllo e gestione della sosta a pagamento nelle zone della città delimitate dalle strisce blu. «In queste ore stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere per agevolare i cittadini che stanno lavorando e che non possono fermarsi - dice il sindaco, Antonio Decaro - sospendendo il pagamento della sosta in tutte le aree delimitate dalle strisce blu. Contemporaneamente stiamo lavorando con l'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano, l’Amtab, e con le organizzazioni sindacali per avviare i procedimenti di solidarietà per i lavoratori adibiti al servizio della sosta».

Il sindaco spiega che «così facendo potremo ridurre ancora i percorsi dei mezzi pubblici e l’impiego degli autisti, tra i più esposti al contatto al pubblico» e ribadisce «che questo non deve essere inteso come un incentivo a spostarsi, non è certo un modo per venire in centro a fare una passeggiata lasciando l'auto in sosta gratuita».