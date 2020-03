Coronavirus Bari, chiuso pronto soccorso della Mater Dei per sanificazione ambienti

BARI - Questa mattina è stata disposta la chiusura per sanificazione del pronto soccorso e del reparto di ginecologia dell’ospedale convenzionato Mater Dei, a Bari. L'interruzione dell’attività è stata necessaria dopo l'accertamento della positività al coronavirus di una paziente che, ieri, dopo essere arrivata al pronto soccorso con le doglie, è stata fatta partorire. La notizia è confermata dall’ufficio stampa della Mater Dei.

La donna è in buone condizioni di salute ed è in isolamento, gli ambienti sono stati sanificati come da protocollo, mentre il personale sanitario, secondo quanto comunicato dall’ospedale, ha operato in sicurezza, utilizzando mascherine e guanti, in quanto la donna, pur essendo asintomatica, ha comunicato che arrivava dal nord Italia.