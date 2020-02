Bari, vertenza Auchan, Borraccino: «Obiettivo zero esuberi»

BARI - «Lavoreremo per la 'clausola 00', vale a dire zero esuberi e zero riduzione di ore lavorative e di stipendio per i dipendenti». Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borraccino, al termine della riunione della task force regionale per l'occupazione che si è svolta oggi pomeriggio per analizzare la vertenza Conad-Auchan che coinvolge 766 lavoratori.

«Si tratta - prosegue l’assessore - di una vertenza nazionale, in quanto i punti vendita interessati sono sparsi in tutte le regioni. In Puglia sono quattro gli ipermercati Auchan: a Taranto, Casamassima, Modugno e Mesagne (Brindisi), senza contare quanti lavorano, per esempio, negli appari, tipo pulizie».

«Nel corso dell’incontro - precisa Borraccino - ho rimarcato alcuni aspetti fondamentali della vertenza. Innanzitutto la mancanza di un indirizzo di politica industriale per capire chi saranno gli altri soggetti che rileveranno le strutture che non saranno gestite da Conad, come quello di Modugno che sarà ceduto ad altri soggetti. Mentre gli altri tre ipermercati (Mesagne, Taranto e Casamassima) ridurranno mediamente dal 50% al 25% la superficie di vendita, e quindi occorrerà capire chi saranno le altre società che subentreranno per quelle superfici che si renderanno libere».

«Continueremo - conclude Borraccino - con le convocazioni delle riunioni della task force regionale per l’occupazione per seguire la vertenza dei quattro ipermercati Auchan pugliesi. Ci stanno a cuore tutti i 766 lavoratori dei 4 ipermercati pugliesi»