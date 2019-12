Binetto, in fuga dai carabinieri in retromarcia e con la droga in auto: un arresto

I carabinieri di Modugno (Ba) alle porte di Binetto, nel Barese, intorno all'1.45 della notte del 30 dicembre hanno incrociato un'Alfa Romeo Giulietta che procedeva contromano senza targa anteriore. I militari hanno intimato l'alt all'auto, ma il conducente ha innescato un rocambolesco inseguimento, fuggendo a marcia indietro fino a scontrarsi con il guardrail in contrada Favaro, nel comune di Palo del Colle, sulla SS96. Gli occupanti della Giulietta, imperterriti, hanno speronato la pattuglia che sbarrava la strada e hanno tentato la fuga a piedi: solo uno ce l'ha fatta, l'altro, P.G., 29enne di Palo del Colle, è stato arrestato. Addosso aveva 405 euro in banconote di piccolo taglio, e nell'auto i militari hanno trovato un vasetto in vetro con 7 dosi tra cocaina ed eroina, per un totale di 6 grammi. Nel mezzo presenti anche una serie di attrezzi idonei allo scasso. Proseguono le ricerche del complice.