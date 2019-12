Noicattaro, manovra rullo: operaio si frattura braccio e femore

Incidente sul lavoro questa mattina a Noicattaro in un’azienda di produzione di complementi di plastica. Per cause da accertare, un operaio di 22 anni, nel manovrare un macchinario a rullo, si è prodotto fratture multiple al braccio destro e al femore. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il giovane in codice rosso in ospedale. A quanto si apprende l’operaio ferito non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri