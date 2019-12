Bari, le nuove luminarie di Natale: i lampioni «ciechi» in pieno centro

Non sappiamo se l'obiettivo è risparmiare energia o più semplicemente le segnalazioni dei cittadini vanno a farsi benedire. Sta di fatto che nel vivo delle festività natalizie, quando la città di accende di luminarie, in quelle zone del cuore pulsante dello shopping, del passeggio e del via vai, la pubblica illuminazione va a singhiozzo. E' il caso, ad esempio, di corso Vittorio Emanuele, a due isolati dal palazzo del Comune illuminato a giorno da cascate li luci.

Ebbene, da via Sparano fino a via Melo (parliamo di non più di 200 metri), 4 lampioni presentano luci spente: in due casi, due lampadine su tre non sono accese. Alcuni commercianti e cittadini segnalano di aver comunicato da tempo il disservizio all'Urp: verrebbe da chiedersi come funziona l'appalto della manutenzione, visto che tali anomalie dovrebbero essere riscontrate dall'impresa il cui lavoro siamo certi venga verificato. Nel frattempo, si aspetta la sostituzione delle lampadine, chissà forse arriveranno con Babbo Natale.