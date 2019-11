Monopoli, truffano per 200mila euro anziana facendole perdere la casa: 7 indagati

MONOPOLI - Avrebbero truffato un’anziana signora di Monopoli (Bari) facendole firmare una «procura a vendere» della propria casa ma lasciandole credere che stesse sottoscrivendo un testamento in favore della figlia. Sette persone, tutte della provincia di Bari, sono state denunciate a vario titolo per circonvenzione di incapace, truffa, falso in atto pubblico e violazioni alla normativa antiriciclaggio. L'indagine della Guardia di Finanza è stata coordinata dal pm di Bari Claudio Pinto.

Tra i sette indagati c'è un impiegato di banca e un dipendente dello studio notarile interessato per la compravendita dell’immobile. Stando agli accertamenti dei finanzieri, il raggiro sarebbe stato architettato da una mediatrice creditizia abusiva di Monopoli che, con l’aiuto di un consulente finanziario di Putignano (Bari), avrebbe approfittato dall’anziana e truffato anche una banca per oltre 200mila euro.

La vittima avrebbe inconsapevolmente autorizzato una complice della mediatrice a vendere la sua casa ad altre due donne di Bitonto (Bari), anche loro conniventi nella truffa. Grazie a documentazione falsa sulle loro inesistenti e remunerate posizioni lavorative, le due avrebbero ottenuto in prestito dalla banca la somma necessaria ad acquistare l’immobile. Il denaro, accreditato su un conto corrente solo formalmente intestato all’anziana, sarebbe stato poi sottratto dalla finta consulente con indebito utilizzo del bancomat e assegni. Nel frattempo le rate del mutuo non venivano pagate e la banca si è rivalsa sulla casa.