Proiettili nella posta a sindaco Gioia del Colle, solidarietà dal mondo politico

Grave messaggio intimidatorio al sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo. Una busta contenente due bossoli di pistola è stata recapitata la mattina dell’11 novembre al primo cittadino, che guida dalla primavera scorsa un’amministrazione di centrodestra. Sul bordo interno della missiva la scritta, a stampatello: «La vendetta si serve a freddo».

A dare la notizia, ieri sera, lo stesso sindaco Mastrangelo, in una conferenza stampa. Secondo quanto egli ha specificato, la mattina di lunedì 11 novembre, nel plico della corrispondenza quotidiana, ritirata da una ditta privata incaricata del servizio, sarebbe saltata fuori una busta, con un francobollo non vidimato, indirizzata a un cittadino, presumibilmente gioiese, che non avrebbe nulla a che fare con l’amministrazione comunale e con la politica cittadina.

Chi quotidianamente nella segreteria del primo cittadino si occupa della corrispondenza, toccando quella busta, avrebbe inteso che all’interno ci poteva essere qualcosa di strano. E infatti subito dopo sono scivolati fuori due bossoli di pistola calibro 9. Per cui l’avvocato Mastrangelo ha sporto, subito, denuncia alla locale compagnia dei Carabinieri, che insieme ai colleghi della stazione hanno avviato le indagini.

A quanto è trapelato, i militari potrebbe avere già sentito il destinatario «ufficiale» dell’intimidazione che dovrebbe essere un pensionato, incensurato, di Gioia. Ma quello che colpisce, secondo quanto affermato dal sindaco Mastrangelo in conferenza stampa, è che una mano sconosciuta abbia violato la corrispondenza e, incurante di poter essere scoperto, abbia appesantito con due bossoli, color oro, l’intero pacco, con lo scopo di procurare allarme.

Intanto sono state accentuate le misure di sicurezza negli uffici comunali che saranno dotati di impianti di videosorveglianza, specialmente nella ripartizione dei Servizi sociali, dove nelle scorse settimane si sarebbero registrati alcuni episodi minacciosi, da non sottovalutare. E mentre il sindaco dichiara di non aver ricevuto minacce, commenta: «Nonostante l’episodio grave, resto tranquillo e sereno anche perché la minaccia non era indirizzata a me». Aggiunge: «La cosa che crea molto fastidio è che qualche estraneo abbia manomesso la posta a me diretta». Ribadisce l’impegno ad «aumentare i controlli, ad oggi non vi è alcuna vigilanza né alcuna telecamera in Municipio». Chiude: «Vado avanti senza che questo spiacevole episodio scalfisca la mia attività e il mio lavoro quotidiano»

SOLIDARIETA' DAL MONDO POLITICO - Solidarietà da amministratori locali, forze politiche e associazioni è giunta al sindaco di Gioia del Colle (Bari), Giovanni Mastrangelo alla guida di una giunta di centrodestra, che ha denunciato ai Carabinieri la presenza di due proiettili in una busta non indirizzata a lui ma inserita nella posta comunale nei giorni scorsi, con la scritta «La vendetta si serve a freddo».

Tra gli altri, al sindaco è arrivato il messaggio solidale di Erio Congedo, coordinatore di Fratelli d’Italia in Puglia, "fiducioso che Magistratura e Forze dell’Ordine faranno piena luce"; Congedo ha anche invitato il sindaco «a proseguire con sempre maggiore entusiasmo e passione l’ottimo lavoro al servizio della comunità».

A Mastrangelo è arrivata poi la 'vicinanza' del sindaco di Terlizzi (Bari), Ninni Gemmato: «So bene cosa significa trovarsi a tu per tu con un proiettile - scrive in una nota ricordando il proiettile trovato sulla porta del proprio ufficio, fissato con nastro adesivo, nel marzo 2007 - ma conosco altrettanto bene la serenità e la risolutezza che in questi casi accompagnano chi vive l’esperienza della politica interpretando i valori dell’integrità e della legalità senza compromessi».