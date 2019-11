La Cina dedica un francobollo a Bari con il suo lungomare

L’immagine scelta è il lungomare Nazario Sauro nei giorni in cui è stato illuminato a festa dalla grande ruota panoramica, fotografato dal mare. Questa veduta è la rappresentazione scelta dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese per un francobollo inserito in una serie che rappresenta tutte le città gemellate con Canton, la più grande città costiera del sud della Cina, capoluogo della provincia del Guangdong. Il gemellaggio fra Bari e Canton risale infatti al 1986.