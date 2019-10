Novità al centro polifunzionale di Casamassima: inaugurato l'ambulatorio infermieristico

BARI - Un nuovo servizio per il centro polifunzionale di Casamassima: inaugurato l'ambulatorio infermieristico, ubicato nell'ex ospedale. Il servizio sarà attivo, a partire da domani, ogni mattina dalle 8 alle 14.

Alla inaugurazione hanno partecipato il sindaco Giuseppe Nitti e il consigliere del presidente Emiliano, Domenico De Santis. Il sindaco si è detto "felice per questo nuovo servizio che si va ad incardinare in un complesso importante come il Cpt nel quale ci sono notevoli servizi e che possono essere rafforzati". Per De Santis "servizi come questo aiutano i cittadini che prima si rivolgevano al mercato privato dei servizi infermieristici o che andavano ad intasare i pronto soccorso con i codici bianchi. Colmiamo così una richiesta di servizi che servono alla popolazione".

"L'ambulatorio - ha spiegato il Dg della Asl Ba, Antonio Sanguedolce - fa parte di un progetto della Regione Puglia che ha previsto una serie di ambulatori infermieristici in alcuni Comuni sedi di Pta ma anche di strutture che hanno altre attività come il Cpt di Casamassima. Nella Asl Bari ne abbiamo attivati già due, a Conversano e a Grumo ed altri ne seguiranno nei prossimi giorni. Le attività sono codificate e di natura infermieristica, importanti per la popolazione anziana con patologie croniche o pluripatologie. L'accesso è sempre su richiesta del medico di medicina generale che qui hanno sede nel Cpt e in stretto collegamento per la presa in carico dei pazienti. Le prestazioni sono diverse, come la medicazione, la terapia iniettiva, il cambio catetere, il cambio sacca e molte altre. Questa è una fase iniziale: faremo una verifica nei prossimi mesi per migliorare il servizio e inserirlo in un percorso per le uscite a domicilio. Facciamo un passo alla volta e monitoriamo il servizio per migliorarlo".