Bari, agente immobiliare cade in un'intercapedine: è grave

BARI - Un agente immobiliare, mentre faceva visionare a dei clienti una villa in Corso Alcide de Gasperi, è precipitato in un intercapedine rimanendo gravemente ferito. L'edificio in questione è tutt'ora un cantiere a cielo aperto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo in condizioni critiche al Pronto Soccorso del Policlinico, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato con la Sezione Scientifica per eseguire i rilievi di rito.