Giornalista barese fermata in aeroporto al Cairo. Fonti diplomatiche: «È al sicuro»

Una giornalista freelance barese, Francesca Borri, è stata fermata la notte scorsa all’aeroporto del Cairo, dove era appena arrivata dall’Italia. Le cause del fermo non sono note. Fonti diplomatiche riferiscono che l’ambasciata d’Italia in Egitto sta seguendo il caso con la massima attenzione. Il console si è recato immediatamente all’aeroporto per prestare ogni assistenza

necessaria e si trova nella stessa stanza con la giornalista. La freelance sarebbe in condizioni di sicurezza e non ci sarebbero nei suoi confronti accuse specifiche.