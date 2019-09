Bitonto, confiscate concessionaria, polizze e conti correnti a pregiudicato

I militari della Guradia di Finanza di Molfetta hanno confiscato i beni a un imprenditore bitontino, C.M., condannato in via definitiva per furto, ricettazione e falso. A un anno dal provvedimento di sequestro nell'ambito dell'operazione denominata «Simsalabim», le Fiamme galle stavolta hanno eseguito la confisca disposta dalle sezione misure di prevenzione del tribunale di Bari che riguarda una concessionaria di vendita di auto nuove e usate, un'auto personale, due immobili, terreni, 3 conti correnti bancari e postali, un libretto postale, 8 polizze assicurative e un deposito titoli.

Le indagini della Finanza eseguite secondo il Codice antimafia hanno ritenuto il pregiudicato soggetto come socialmente pericoloso dedito abitualmente a condotte delittuose grazie alle quali aveva accumulato ricchezze frutto di attività illecite.