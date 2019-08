Brachetti, Argentero, danza e tanti musical: ecco la stagione del TeatroTeam

Sarà il grande illusionista Arturo Brachetti ad inaugurare la stagione teatrale 2019-2020 del Teatroteam di Bari: sabato 26 e domenica 27 ottobre, il noto performer incanterà il pubblico di qualsiasi età in Solo, uno straordinario varietà funambolico dei suoi. Un’apertura di grande raffinatezza, quella della ventinovesima stagione del Teatroteam, preparata in ogni dettaglio dal direttore artistico e fondatore Bartolomeo Pinto, contraddistinta dalla prosa più brillante, dai musical sfavillanti, da alcuni nomi principe della comicità italiana e dal meglio della danza internazionale.

Per la sezione «Nonsoloprosa» si prosegue il 14 e 15 dicembre con la commedia musicale A che servono gli uomini, di Iaia Fiastri: nel ruolo di protagonista Nancy Brilli, con le musiche di Giorgio Gaber e la regia di Lina Wertmüller. Poi Biagio Izzo promette grasse risate in Tartassati dalle tasse (18-19 gennaio), Veronica Pivetti sarà mattatrice in Viktor Und Viktoria (25-26 gennaio) e il trio formato da Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini, con la partecipazione di Paola Barale, divertirà in Se devi dire una bugia dilla grossa.

Per «The Musical Show» cinque produzioni per tutti i gusti e i generi. Il 16 e 17 novembre apre un titolo storico come Hair, spettacolo di James Rado e Gerome Ragni (con le musiche di Galt MacDermot), opera capitale della controcultura hippie degli anni Sessanta. Quindi il 30 novembre e l’1 dicembre Balliamo sul mondo, Il musical firmato da Luciano Ligabue e Chiara Noschese. L’11 e 12 gennaio School of Rock (tratto dall’omonimo film del 2003) con Lillo (di Lillo e Greg) e un cast di 12 strepitosi musicisti bambini e la regia doc di Massimo Romeo Piparo. Il 14 e 15 marzo, sempre Piparo dirigerà l’esilarante The Full Monty, con un quintetto maschile da non perdere: Paolo Conticini, Luca Ward, Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis. Il 4 e 5 aprile toccherà a Ghost - Il Musical, con le musiche di Dave Stewart e Glen Ballard.

Nella rassegna «Comix» si parte il 9 novembre con Uccio De Santis, con Non so che fare prima. Poi l’11 dicembre Angela Finocchiaro in Ho perso il filo, l’atteso ritorno di Enrico Brignano il 30 gennaio in Innamorato perso, e Gigi e Ross, il 14 febbraio, nella commedia di Neil Simon Andy & Norman.

Per «Danza & Danza» ben sei appuntamenti: start il 3 novembre con due luminari del tango come Miguel Ángel Zotto e Daiana Guspero in Te siento...Tango, tre coppie di ballerini e musica dal vivo. Il 23 novembre sarà la volta del regno luminoso di Evolution Dance Theatre, in The Magic of Light, con i 10 anni di storia della compagnia diretta da Anthony Heinl; poi due date per il Balletto del Sud di Fredy Franzutti: il 10 dicembre con Il lago dei cigni di Ciajkovskij e il 2 aprile con Serata Stravinskij, che fonde in due atti L’uccello di fuoco e La sagra della primavera. Il 6 gennaio toccherà al Roma City Ballet Company in Cenerentola di Prokofiev e il 26 marzo torna con Open lo spettacolo del grande coreografo Daniel Ezralow.

Quanto ai fuori programma, c’è l’imbarazzo della scelta: il 19 ottobre Luca Argentero è il protagonista di È questa la vita che sognavo da bambino? (regia di Edoardo Leo), poi l’8 novembre, a grande richiesta, torna We Will Rock You, il musical sulla storia di Freddie Mercury. Quindi i concerti di Le Vibrazioni (18 novembre, con l’orchestra di Beppe Vessicchio), Fabrizio Moro (5 dicembre), Massimo Ranieri (6 dicembre), Nek (23 gennaio). Il 3 dicembre la comicità che fa riflettere di Angelo Duro (Da vivo), il 7 dicembre l’altro atteso ritorno di Alessandro Siani («Felicità Tour») e l’8 dicembre 44 Gatti Live Show, con i protagonisti della nuova serie animata targata «Rainbow» di Iginio Straffi.

Si possono sottoscrivere abbonamenti alle varie rassegne (o a tutta la stagione) e acquistare i biglietti per i fuori programma al botteghino di Piazza Umberto 37, a Bari (infotel: 080.521.08.77 - 080.524.15.04). È attiva anche la vendita on line sul rinnovato sito teatroteam.it, con la scelta diretta del posto a sedere.