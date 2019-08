Triggiano, rapina un supermercato armato di coltello: preso dai cc

I carabinieri di Triggiano nella tarda serata di ieri, lunedì 5 agosto, hanno arrestato in flagrante un pregiudicato 35enne del luogo, A.C., per rapina aggravata in un supermercato di via Casalino. L'uomo, che aveva usato occhiali, una grossa sciarpa blu e un berretto verde per camuffarsi, ha fatto irruzione nel market armato di coltello, intimando alla cassiera di consegnargli i soldi guadagnati, 295 euro in totale. L'uomo è scappato a piedi e la donna ha avvisato i carabinieri, che l'hanno acchiappato dopo una breve fuga. L'uomo si trova nel carcere di Bari.