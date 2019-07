Bari, al liceo Socrate un nuovo percorso per aspiranti medici

Il liceo Socrate si apre alla medicina e alla scienza. Da settembre prossimo gli studenti iscritti al terzo anno avranno la possibilità di partecipare al percorso di potenziamento-orientamento «Biologia con curvatura biomedica». Il Socrate è l’unico liceo classico della Puglia che ha ottenuto il via libera alla sperimentazione, finora autorizzata esclusivamente per i licei scientifici. A ideare il progetto è stato tre anni fa lo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, in collaborazione con l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della stessa provincia.

Lo scorso anno la Rete nazionale dei licei classici ha chiesto al ministero di poter accedere al programma e quest’anno la candidatura del Socrate è stata accolta.

È orgogliosa di poter offrire ulteriori opportunità di apprendimento e di crescita ai suoi ragazzi, la preside Santa Ciriello. Spiega: «Molti dei nostri studenti si iscrive alla facoltà di Medicina. Per fornire una preparazione adeguata, abbiamo già attivato l’alternanza scuola-lavoro su queste discipline. Questo percorso rappresenta un salto di qualità».

il modello innovativo Si tratta di un modello innovativo di formazione basato sulla sinergia fra la scuola e le risorse professionali del territorio. Gli obiettivi sono molteplici: fornire strumenti idonei alla valutazione delle proprie attitudini per avviare i ragazzi verso consapevoli scelte universitarie e professionali, accrescere la passione per la medicina, favorire la costruzione di una solida base culturale scientifica e un valido metodo di studio, far acquisire agli studenti quelle competenze che possano facilitare il superamento dei test di ammissione a Medicina e alle facoltà scientifiche in generale.

I liceali dovranno però studiare di più. Il percorso di potenziamento e orientamento ha una durata triennale per un totale di 150 ore a partire dal terzo anno. Coniuga lezioni frontali con l’esperienza sul campo: sono perciò previste attività di laboratorio e in ambienti di apprendimento esterni. Il monte ore annuale sarà di 50 ore di cui 40 nei laboratori dell’istituto, con la formula dell'impresa formativa simulata, e 10 ore nelle strutture sanitarie individuate dall’Ordine dei medici in modalità di alternanza scuola-lavoro. Le 40 ore da svolgere a scuola saranno suddivise in 20 ore tenute dai docenti di scienze e 20 ore tenute da esperti medici individuati dall’Ordine. Il materiale didattico sarà condiviso attraverso la piattaforma informatica gestita dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, scuola capofila di rete.

Il potenziamento sarà indirizzato agli studenti delle classi terze del liceo che manifesteranno interesse al progetto. Saranno costituiti più gruppi di classi parallele fino a un massimo di 5 gruppi da 30 alunni. L’accertamento delle competenze acquisite avverrà in laboratorio attraverso la simulazione di «casi». A conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento è prevista la somministrazione con cadenza bimestrale di un test: 45 quesiti a scelta multipla condivisi tramite la piattaforma dalla scuola capofila di rete. È infine prevista la valutazione degli apprendimenti a conclusione di ogni trimestre o quadrimestre. La votazione sarà valida ai fini della media dei voti e per l’attribuzione del credito scolastico.

Il Socrate si conferma dunque un liceo classico ma al passo con i tempi, in grado di rispondere alle esigenze dei suoi alunni e di incoraggiare le ambizioni dei giovani.