Tiziano Ferro: è fatta per il concerto a Bari, si terrà al San Nicola

Ce l'abbiamo fatta! Il San Nicola ci aspetta il 3 luglio 2020! Così Tiziano Ferro ha annunciato ai suoi follower su Instagram che il concerto a Bari previsto per il prossimo anno si farà, e si potrà fare allo stadio. La tappa pugliese era già stata annunciata, ma c'era qualche perplessità sulla location (inizialmente si vociferava che il concerto si sarebbe tenuto all'Arena della Vittoria). Invece tutto è stato risolto: il cantante ha anche ringraziato il Comune di Bari e ha informato i fan che i biglietti per la data barese sono già in vendita al link https://www.livenation.it/artist/tiziano-ferro-tickets