Meraviglioso Modugno: a Polignano la serata evento con Tatangelo, Barbarossa, Giordana Angi, Alberto Urso

Appuntamento a martedì 6 agosto in piazza Aldo Moro a Polignano a Mare(Ba), ore 21.15, per la nona edizione di Meraviglioso Modugno, a serata evento che ogni anno celebra Mister Volare nella sua città natale. A 60 anni da Piove, il grande cantautore pugliese sarà ricordato in una serata che ha come tema Una goccia nel mare, per celebrare una delle sue canzoni più significative.

Giordana Angi, Shade, Alberto Urso, Anna Tatangelo , Luca Barbarossa, Dimartino, Avion Travel, Cordio, La Scapigliatura sono i primi ospiti confermati. Presentano Maria Cristina Zoppa conduttrice di EraOra su Rai Radio Live, media partner dell’evento, il cantautore Diodato e Marco Cocci, attore e cantante presto su Rai1 per una nuova fiction. Meraviglioso Modugno è promosso da Comune di Polignano, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds con la direzione artistica di Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa. Nei prossimi giorni l’annuncio del Premio Città di Polignano a Mare, e per la prima volta nella città che ha dato i natali al cantattore più famoso nel Mondo, del Premio Modugno 2019.

Per informazioni 0804252336 - settore.turismo@comune. polignanoamare.ba.it