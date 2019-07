Stadio S.Nicola, commissione dice sì alla gestione quinquennale della SSC Bari

La commissione nominata per l'affidamento in concessione dello Stadio San Nicola ha valutato positivamente la proposta formulata dalla società sportiva SSC Bari, che si articola su due macroaree: l’utilizzo dell’impianto per le attività agonistiche della prima squadra, che quest’anno milita in serie C, e le altre attività di servizi per il pubblico che puntano a rendere lo Stadio San Nicola un luogo di aggregazione e di interesse culturale e sportivo.

La società intende infatti continuare a proporre il progetto denominato “Quarta categoria” in collaborazione con la Figc ed enti di promozione sportiva per promuovere l’attività con e per calciatori “speciali” che manifestano deficit di natura cognitiva. Nella proposta è anche ipotizzata una collaborazione con la società sportiva di calcio femminile ASD Pink Bari.

Per quanto riguarda le attività non prettamente sportive, la SSC Bari intende organizzare eventi culturali, sociali e ricreativi: attività benefiche, convegni, mostre, tour nello stadio e visite guidate all’impianto per gruppi organizzati, oltre all’allestimento di uno spazio che ospiterà il Museo storico fotografico dello Stadio San Nicola e i cimeli delle squadre del Bari.

Sempre nell’offerta tecnica si evidenziano il piano di manutenzione ordinaria dell’impianto, l’implementazione del sistema di videosorveglianza secondo gli ultimi standard tecnologici, attivo ventiquattro ore al giorno, e un’attenzione particolare alla raccolta differenziata.

«Per la prima volta dal 1990 (epoca di realizzazione dell'impianto) abbiamo messo in campo le condizioni per una concessione pluriennale dello stadio San Nicola - spiega l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli - Questo permette ad entrambe le parti di programmare con più solidità e lungimiranza investimenti e attività. Siamo contenti che la squadra di calcio cittadina disputerà il prossimo campionato a Bari, così come crediamo che l’idea della società di valorizzare l’impianto attraverso attività alternative alle partite di calcio sia l’avvio di un percorso che possa riqualificare lo stadio e l’intera area circostante. Dal canto nostro, l’amministrazione si sta già attivando per individuare le risorse utili alla sostituzione dei seggiolini dello stadio che avverrà entro febbraio 2020».