Bari, sepolto in casa, dai suoi stessi rifiuti: i vicini sono esasperati

Prigionieri. Prigionieri in un condominio che qualcuno ha dimenticato, prigionieri dell’indifferenza, della burocrazia. Prigionieri degli effluvi infernali in arrivo dall’appartamento al primo piano. L’odore è davvero insopportabile. Ti viene da mettere la mano al naso e alla bocca. Ti viene da vomitare sulla soglia di quell’alloggio di proprietà comunale, occupato da un uomo perduto.

Siamo in via Roccaporena, nel quartiere Santa Rita, palazzina B, intonacata con due contrasti di verde e un lunghissimo porticato graffito di scritte dei «seguaci della Nord» e di più liriche citazioni di Jim Morrison. Una delle condòmine, al solito, sotto i portici getta litri di candeggina. «Tento di disinfettare, perché con l’arrivo del caldo la situazione complessiva peggiora. Ma non c’è niente da fare. Se ne deve andare».

I residenti sono inferociti e stanchi. Sono esasperati: la convivenza con l’anziano del primo piano è impossibile. Capiamo subito che hanno ragione, che non esagerano, che la situazione è disperata, quando ci affacciamo sulla soglia delle due stanze occupate dall’uomo: un delirio di rifiuti ed escrementi, di oggetti, sporcizia, residui di cibo, buste di plastica, fazzolettini usati. Un paio di radio, una piantina di basilico fresco, alcune immagini di Padre Pio. E un’invasione di mosche e formiche su un logoro materasso. Una scena mai vista.



La spazzatura ha ricoperto ogni cosa, i miseri arredi, le pareti, il pavimento. Sul pavimento, tendenzialmente, l’uomo fa anche i suoi bisogni sui quali poi getta amuchina o acido muriatico. Sarà quella l’origine di un’inquietante ed evidentissima screpolatura al di sotto dell’alloggio, che gli stessi condòmini ci fanno notare sul soffitto dei portici. «E se crolla?». Una convivenza più che difficile. «Non possiamo aprire le finestre, dobbiamo vivere sigillati in casa e comunque la puzza arriva in ogni caso». Servizi sociali? Asl? Amministrazione comunale? Vigili? Carabinieri? «Li abbiamo chiamati tutti - raccontano gli inquilini di via Roccaporena - Un po’ di anni fa l’alloggio è stato anche ripulito, ma siamo punto e da capo. Abbiamo chiesto aiuto a tutti. I carabinieri dicono che non è affar loro. I vigili dicono che non possono far nulla. Dall’ufficio di Gabinetto del sindaco Decaro una funzionaria ci rispose: ho mandato pec a tutti, nessuno mi ha risposto. Scusate, mi vergogno».

Perché da queste parti ci si sente prigionieri anche dell’impotenza. Se chiedi aiuto e nessuno te lo dà, cosa diavolo puoi fare? Se questa fosse una di quelle periferie di degrado, violenza e malavita, probabilmente, i conti tra i condòmini e il «povero vecchio matto» sarebbero già stati regolati... Ma questa è una periferia di gente per bene, sì condannata a convivere con un certo folkloristico abbandono (vogliamo parlare dei citofoni completamente divelti? o dei bei chioschetti di piazza Pertini in balìa dei vandali? degli alberi pericolanti alle spalle della chiesa? della linea 11 dell’Amtab che passa ogni tre quarti d’ora?) ma gente che comunque se ha un problema si rivolge alle «istituzioni», chiamiamole così. Il problema è che le «istituzioni» sembrano a loro volta impotenti (o indifferenti...).

«Un giudice ha stabilito che quest’uomo è capace di intendere e di volere - spiegano ancora gli inquilini - Però se proviamo a chiedergli di pulire casa ci manda a quel paese, se bussa qualcuno (un’assistente sociale di tanto in tanto prova a fargli visita, ndr) non apre nemmeno la porta. Grida e bestemmia».

«A me ha detto chiaro e tondo - aggiunge un altro inquilino - che se il Comune mandasse qualcuno a pulire lui si barrica di nuovo a casa e ricomincia ad accumulare roba. È un uomo malato, ha piaghe alle gambe, è solo. Avrebbe bisogno di aiuto quotidiano, di vivere in un istituto. Andrebbe salvato da se stesso. E noi salvati da lui».