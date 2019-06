Bari: sull'asfalto di viale Europa, finito prima delle elezioni, compare già una toppa

BARI - I lavori per rifare interamente il manto stradale di viale Europa, la strada che parte da via Bruno Buozzi e finisce al quartiere San Paolo sono stati ultimati poco prima delle elezioni, sono durati circa due settimane e sono costati fior di quattrini. Oggi, giovedì 6 giugno 2019, è comparsa la prima toppa sulla strada. Viene da chiedersi allora: forse i lavori non sono stati fatti a regola d'arte? Com'è possibile che a pochi giorni dall'ultimazione di un intervento così importante sia già comparsa una toppa?