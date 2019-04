SS 16, tafferugli tra baresi e un pullman di tifosi del Brescia, diretti a Lecce

Tafferugli sulla statale 16 all'altezza di Bari tra i tifosi biancorossi e un pullman di ultras del Brescia, che si stavano dirigendo a Lecce per la partita di serie B al Via del Mare. Intorno alle 18.30 la strada era bloccata per il deflusso di gente dal San Nicola, dove oggi il Bari ha vinto contro il Rotonda, e anche per alcuni tamponamenti. I tifosi biancorossi, in auto, hanno intercettato il pullman degli ultras bresciani e sono partiti gli insulti. Secondo alcuni testimoni, alcuni erano armati di bastoni ed è volata anche qualche sassata. È stato necessario l'intervento della polizia. Non ci sono feriti gravi, solo un tifoso lombardo ha fatto ricorso alle cure mediche, ma i sostenitori del Brescia sono riusciti a raggiungere il capoluogo salentino, scortati dagli agenti. Indaga la Digos.