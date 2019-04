Cassano, negozi aperti a Pasquetta per i gitanti di Mercadante

BARI - Pasqua da tutto esaurito negli agriturismo di Cassano. Ecco giunta l’attesa boccata d’ossigeno per le strutture ricettive della cittadina delle Murge che si appresta ad accogliere i vacanzieri in questi giorni di festa.

Tutto è pronto per i gitanti che avranno l’occasione di respirare l’aria ancora incontaminata delle colline e dei boschi. Come negli anni passati, Cassano in particolare a Pasquetta sarà invasa da migliaia di visitatori che occuperanno agriturismo, ristoranti, pinete, campagne e talvolta anche spazi pubblici come le piazzette. I borghi residenziali si sono ripopolati dopo la pausa invernale e per gli organizzatori e amministratori dei residence privati è incominciata la festa.

La caccia «al posticino riservato» interesserà soprattutto i boschi e per le foreste di Mercadante e Mesola il pieno è prevedibile. Parco dei Briganti, Giungla Gioiosa e Parco Avventura si presentano con i loro programmi di divertimento mentre le passeggiate nel Parco dell’Alta Murgia e le escursioni con i cavalli e i quad offriranno una vetrina unica della natura. Anche la pista internazionale dei go-kart rimarrà aperta nel giorno del Lunedi dell’Angelo.

I supermercati e i negozi, soprattutto alimentari, ieri sono stati presi d’assalto per rimpinguare frigoriferi e dispense. Per i gitanti dell’ultim’ora sono assicurate le aperture straordinarie dei negozi anche nella mattinata della Pasquetta.

Insomma, dal punto di vista commerciale ci siamo ma gli straordinari spetteranno soprattutto alle forze dell’ordine. La Protezione civile, come sempre, ha programmato i turni sia per il traffico, che si prevede notevole, sia per fronteggiare eventuali emergenze. Dice il comandante della Polizia locale, Tommaso Ciccarone: «Abbiamo tracciato le vie preferenziali per raggiungere le principali mete. Per evitare ingorghi stradali e incidenti di varia natura, saremo al servizio della gente in ogni momento. La circolazione - aggiunge il capo dei vigili urbani - sarà deviata in alcuni tratti per evitare inutili code mentre i soliti pattugliamenti assicureranno sicurezza e protezione. Operatori sanitari e volontari saranno sempre pronti per l’assistenza».

Quindi, anche per i Carabinieri forestali e per i Vigili del fuoco non mancherà l’impegno, ma a quanto pare il personale che sarà impiegato dalla Protezione civile potrebbe essere numericamente inferiore agli altri anni, per i problemi di organico e di budget.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani manterrà il solito programma ordinario con gli esistenti (pochi, per la verità) contenitori dislocati nella foresta Mercadante. Inevitabile l’invito ai visitatori di mantenere comportamenti civili, evitando innanzitutto di accendere fuochi per barbecue nelle pinete e di abbandonare l’immondizia.

Pattuglie gireranno per informare e multare chi non osserverà le regole minime di buon comportamento.