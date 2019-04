Bari, licenza falsa per far entrare il doppio delle persone: sospesa attività in un locale

La polizia di Bari ha sospeso per 10 giorni l'attività di un locale in viale Einaudi e ha proposto la revoca della licenza e dell'agibilità. Il tutto è scaturito da un controllo dopo un esposto con cui un cittadino ha segnalato l'eccessiva presenza di persone alle serate organizzate dal locale. Sabato scorso, quindi, gli agenti sono andati e hanno trovato 300 persone, tra cui molti minori di 16 anni. Quando è stato chiesto di esibire la licenza, è stata mostrata una copia falsa, che modificava la capienza da 150 a 300 persone. La licenza, inoltre, prevedeva che i minori di 16 anni fossero necessariamente accompagnati da un adulto, e pochi giorni fa si era verificata un'aggressione all'interno del locale: 6 persone si erano scagliate contro un avventore, per futili motivi, e la vittima era stata trasportata in ospedale.