Bari, tir fuori strada sulla SS100: lunghe code e traffico in tilt

BARI - L’autista di un camion ha perso il controllo del mezzo e ha sfondato il guard rail: l'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, ma la tangenziale SS100 di Bari, a quasi 3 ore dallo scontro, è ancora paralizzata. Ferito solo il conducente del tir. Traffico in tilt dall’ingresso della città, all’altezza dell’imbocco tra via Amendola fino allo svincolo di Triggiano. Non sono state coinvolte altre auto.