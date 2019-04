Mola, Gdf sequestra 10 kg di hashish: arrestata coppia di Noicattaro

BARI - I Finanzieri delle Tenenze di Mola di Bari e Gioia del Colle, durante un’attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno beccato sullo svincolo Adelfia-Rutigliano, un'auto, guidata da una coppia, una donna di Noicattaro e un cittadino albanese entrambi residenti in Noicattaro, con a bordo, nascosto all’interno dell’abitacolo, un sacchetto contenente 10 chili di hashish suddivisi in panetti avvolti da cellophane. La sostanza, unitamente a due cellulari e alla somma di euro 535 in contanti è stata sottoposta a sequestro e, su conforme parere del Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Bari, i responsabili sono stati tratti in arresto. Sono in corso indagini al fine di individuare il canale di approvvigionamento ed i destinatari della sostanza narcotica.