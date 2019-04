Rubavano pensione agli anziani appena fuori dalle Poste: 3 arresti a Bari

La polizia di Bari ha arrestato ieri (3 aprile) tre pregiudicati: Francesco Coviello, 49 anni, Saverio Ricci, 44, e Raffaele Di Giuro, 23, tutti accusati di rapina pluriaggravata, furto aggravato e uso indebito di carte di credito. I fatti, tra ottobre e novembre 2018, sono stati tutti compiuti ai danni di anziani che da poco avevano prelevato la pensione alle Poste. I tre accusati sono stati individuati grazie alle testimonianze delle vittime e ai filmati degli impianti di videosorveglianza. Il modus operandi era sempre lo stesso: i banditi pedinavano gli anziani e a pochi passi da casa li colpivano, per prendere i soldi e scappare. Tre sono gli episodi conclamanti, avvenuti nei quartieri di Carrassi, San Pasquale e Poggiofranco: in un caso una delle vittime era stata rapinata addirittura nell'ascensore del suo palazzo. In più occasioni erano state utilizzate anche le carte di credito delle vittime per effettuare prelievi. I tre catturati si trovano nel carcere di Bari e rischiano da cinque a vent'anni di reclusione.