Bari: la band napoletana La Maschera vince il pass per esibirsi allo Sziget Festival

La band napoletana La Maschera ha vinto, sabato 23 marzo al Garage Sound di Bari, il Festival Pass ’19 – Talent Selection, aggiudicandosi l'esibizione al Sziget Festival di Budapest e all’Home Festival di Venezia.

La formazione è composta da: Roberto Colella (Voce/Tastiera/ Chitarra), Vincenzo Capasso (Tromba), Antonio Gomez (Basso), Marco Salvatore (Batteria), Alessandro Morlando (Chitarra Elettrica), che insieme riescono ad emozionare il pubblico con testi e musica che toccano il cuore. Un mix importante soprattutto per una formazione che dovrà calcare palchi importanti e internazionali.

La giuria è stata composta da rappresentati del settore musicale italiano e non solo: Umberto Bonanni, cofondatore del Pistoia Blues e Beat Festival, Andrea Minoia, direttore di Billboard Italia, Michele Traversa, giornalista ed editore di Lsdmagazine, Andrea Favrin della Magellano Concerti e Yannick Rouillon, promoter Sziget in Francia.

Le band ascoltate dal vivo in audizione sono arrivate da tutta Italia: Closing Parade, Damnedz 23, Family Business, La Maschera, Maru, Merifiore, Piqued Jacks, Quiver, The Sunset, Walter Celi. Le 4 finaliste: Merifiore, Quiver, Walter Celi, La Maschera. Il Festival Pass – Talent Selection è una produzione Alternativa Events e tornerà nel 2020 con ancora altri festival in palio per le band partecipanti.