Bari, aggressione a corteo anti Salvini «Domani tutti in piazza»

BARI - «Serve una forte risposta democratica che porti domani in piazza tutti i cittadini, le sigle politiche e associative, i rappresentanti delle istituzioni e del mondo dei saperi e della cultura. Occorre schierarsi in maniera netta e decisa contro ogni recrudescenza fascista. Quanto accaduto è gravissimo e richiede una mobilitazione straordinaria». E' l'appello alla partecipazione che lanciano Cgil Puglia e Camera del Lavoro Metropolitana di Bari in vista della manifestazione indetta domani (ore 18.00) in piazza Prefettura, a Bari, in risposta all’aggressione di venerdì sera, quando a margine di un corteo antirazzista svoltosi pacificamente nel quartiere Libertà, due persone sono rimaste ferite ed un’altra contusa da militanti di Casapound. Alla manifestazione è annunciata la partecipazione del professor Luciano Canfora.

«Nel paese si stanno moltiplicando episodi di aggressioni e violenza squadrista che non possono essere sottaciute e vedere un atteggiamento passivo da parte di tutti, in particolar modo di chi ha ruoli istituzionali», afferma il segretario generale della Cgil pugliese, Pino Gesmundo.

«Oggi, alla luce di quanto sta avvenendo, torniamo a chiedere che si applichino integralmente - conclude - la legge Scelba e Mancino che puniscono ogni forma di fascismo e sciolgono le formazioni che a esso si richiamano. Domani la Cgil sarà in piazza, come sempre nella storia, baluardo di libertà e contro ogni razzismo e violenza. Nessuno può minimizzare o nascondersi, serve uno schierarsi in maniera palese. Lo diciamo soprattutto ai rappresentanti delle istituzioni e della politica».