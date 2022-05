Torna "Bicincittà", domenica 15 maggio anche in Puglia e Basilicata

ROMA - Bicincittà, manifestazione nazionale Uisp, torna domenica 15 maggio in 41 città d'Italia, vestendo i colori arcobaleno della pace e quelli green per città più vivibili, dopo due anni di interruzione. "Parlare di rispetto ambientale, resilienza e sviluppo sostenibile significa mettere la bicicletta al centro dei nostri progetti di vita e delle green city nelle quali vogliamo vivere - dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - con Bicincittà chiediamo al governo e alle amministrazioni cittadine più sicurezza stradale, rispetto per i ciclisti, la realizzazione di nuove piste ciclabili e scelte chiare per puntare sulla bici come mezzo di trasporto ecologico e sostenibile».

La carovana di Bicincittà è pronta ad invadere strade e piazze di tutta Italia per chiedere aria pulita, rispetto per l'ambiente, sicurezza per chi usa le due ruote per spostarsi. Protagonisti di questa Bicincittà 2022 saranno i Borghi antichi, la loro riscoperta, le loro tradizioni culturali ed enogastronomiche. Nella Valle D’Itria si passerà per Crispiano mentre a Brindisi si toccheranno Fasano, San Vito dei Normanni e Ceglie Messapica. Nel Meridione saranno protagonisti i centri storici, con la prova di Matera che prenderà il via dal cuore della città dei Sassi. Nelle città marinare i ciclisti potranno approfittare del percorso pianeggiante e dei lungomare come a Manfredonia (Foggia) e Taranto.