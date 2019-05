Mika torna con un nuovo singolo: il 7 febbraio 2020 sarà in concerto a Bari

Mika è tornato questa mattina, 31 maggio, con un nuovo singolo, "Ice Cream", frizzante ed estivo preludio al nuovo album, "My name is Michael Holbrook" (vero nome dell'artista), in uscita il 4 ottobre (Polydor/Universal Music).

Ma non è tutto: il cantautore libanese ha annunciato il tour con cui promuoverà il disco, che toccherà diversi palazzetti in Italia, compreso il PalaFlorio di Bari. L'appuntamento è per il 7 febbraio 2020. Le prevendite dei biglietti saranno aperte sui tre circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone dalle 10 di venerdì 7 giugno. Il giro proseguirà nella primavera del 2020 negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Korea.

Questo l'elenco degli appuntamenti live in Italia:

Dom 24 Novembre 2019 – TORINO – Pala Alpitour

Mar 26 Novembre 2019 – ANCONA – PalaPrometeo

Mer 27 Novembre 2019 – ROMA – Palazzo dello Sport

Ven 29 Novembre 2019 – CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) – Unipol Arena

Sab 30 Novembre 2019 – MONTICHIARI (BRESCIA) – PalaGeorge

Lun 2 Dicembre 2019 – LIVORNO – Modigliani Forum

Mar 3 Dicembre 2019 – ASSAGO (MILANO) – Mediolanum Forum

Sab 1° Febbraio 2020 – PADOVA – Kioene Arena

Dom 2 Febbraio 2020 – BOLZANO – PalaOnda

Mer 5 Febbraio 2020 – NAPOLI – Teatro PalaPartenope

Ven 7 Febbraio 2020 – BARI – Palaflorio

Sab 8 Febbraio 2020 – REGGIO CALABRIA – Palacalafiore