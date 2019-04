La pugliese Sarah Altobello: «Io sosia di Ivana Trump? Ci ho creduto»

L’ex naufraga Sarah Altobello viene presa di mira dalle Iene, ma conquista il piccolo schermo. Divertente, ironica, sexy, svampita e di una simpatia disarmante, Sarah si è fatta notare anche per l’utilizzo un linguaggio a volte surreale e tutto suo, condito di neologismi, accento barese e un inglese precario, ma tanta ironia. L’esplosiva 31enne showgirl, opinionista televisiva e attrice di Modugno, in provincia di Bari, ha anche dimostrato ampiamente di bucare il piccolo schermo. La sua somiglianza con Melania Trump, moglie del presidente americano Donald, le è costato nei giorni scorsi uno scherzo organizzato da Le Iene di Italia 1. Uno scherzo iniziato prima che lei partisse in Honduras per partecipare al programma L’Isola dei famosi, dove è arrivata quarta. Con la complicità del manager Tony Toscano e di un finto console americano in Italia, le hanno fatto credere che avrebbe dovuto accompagnare il presidente degli Stati Uniti in alcuni suoi incontri ufficiali sostituendo la vera Melania. In realtà Le Iene, approfittando della sua scarsa conoscenza della lingua inglese, le hanno fatto credere che un discorso di Trump fosse, in realtà, una dichiarazione nei suoi confronti. Al rientro dall’Honduras, Sarah è stata portata all’aeroporto di Linate dove un jet privato l’attendeva per un incontro top secret con Trump a Pisa. Abbandonata alle 3 di notte nei parcheggi, ha creduto fino all’ultimo di essere diventata la sostituta di Melania Trump.



Altobello, ha creduto fino in fondo che fosse vero?

«Sì, è iniziato tutto come un sogno e i presupposti affinché ci cascassi c’erano tutti. Ho firmato un contratto con il consolato americano in Italia addirittura alla presenza di guardie del corpo. Insomma, ci sono cascata come una pera cotta».



Il suo modo di parlare è un po’ costruito?

«Mica sono di Bergamo alta, sono contenta di averlo fatto perché parlo come mamma mi ha fatta. È, comunque, un linguaggio ispirato alle canzoni di Toti & Tata, che hanno accompagnato la mia infanzia. Bari per me rappresenta i valori, i miei modo di interloquire con le persone e il mio orgoglio. Anche in Honduras quando ho mangiato i ricci, mi sentivo a casa e pensavo a mio padre quando li mangia la domenica».



La sua carriera è iniziata con un film di Lory Del Santo, poi cos’è successo?

«Il film è arrivato dopo, prima ho partecipato come opinionista al programma di Barbara D’Urso, alla quale devo davvero molto. Poi è arrivata L’Isola la cosa più bella che ho fatto nella vita mia. Ce l’ho fatta, come dicono i baresi, potevo uscire appena arrivata invece ho resistito fino in fondo».



Cosa le piacerebbe fare adesso?

«Un programma comico, magari scegliere uno di “categoria” come dico io. Comunque, in questo periodo sarò ospite in molti programmi televisivi e spero nel cinema».



È vero che vene sempre abbandonata dai suoi fidanzati?

«Sì. Mi lasciano su WhatsApp: ho un carattere vulcanico e non tutti tollerano il mio modo di fare».