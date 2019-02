Anna Tatangelo, dopo Sanremo in tour, sarà anche a Conversano

“Le nostre anime di notte” è il brano che Anna Tatangelo porta in gara al Festival di Sanremo 2019, dove torna per l’ottava volta, diretta dal maestro Adriano Pennino.

Una ballad moderna, firmata da Lorenzo Vizzini, che racconta di una notte rivelatrice. La storia di una coppia che dopo tante incomprensioni e frasi non dette, per la prima volta si rivela completamente al buio della notte, e tutto diventa improvvisamente più chiaro. E così come è evidente che niente potrà tornare mai uguale a prima, è altrettanto evidente che, al di là di tutti gli errori commessi e delle direzioni che prenderà il futuro, sarà impossibile per entrambi perdersi veramente.

Il brano è contenuto nel nuovo album della cantante, il settimo della sua carriera, in uscita l’8 febbraio e intitolato “La fortuna sia con me”.

Ad aprile Anna tornerà anche in concerto con sei eventi speciali attraverso l’Italia, per poi proseguire la tournée in estate: sono aperte le prevendite per “La fortuna sia con me tour 2019”, e i biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone e nelle prevendite abituali.

Per la Puglia, Anna Tatangelo sarà in concerto il 5 aprile a Conversano - Casa delle Arti