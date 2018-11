Sanremo Giovani, la Puglia c’è: il leccese Wepro è in finale

La Puglia ce l’ha fatta: tra i protagonisti delle due serate evento del 20 e 21 dicembre, condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che decreteranno i due giovani che andranno a sfidarsi con altri 22 “big” in un’unica grande categoria del Festival di Sanremo il prossimo febbraio, c’è anche un salentino. Si chiama Marco Castelluzzo, in arte Wepro, e con la sua “Stop/Replay” proverà a conquistarsi un posto. Oltre a lui, nato a Depressa, frazione di Tricase (Le), ci sono altri 23 artisti che proveranno ad accaparrarsi uno dei due posti disponibili nella kermesse, condotta per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni (anche direttore artistico) che dovrebbe essere insieme - secondo le ultime indiscrezioni - a Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Gli altri finalisti sono (in ordine alfabetico): Federica Abbate (già autrice affermata che ora tenta la strada da cantautrice), Andrea Biagioni (X Factor 2016), Cannella, Laura Ciriaco (The Voice 2018), Diego Conti (X Factor 2016), Cordio, Deschema, Fedrix & Flow, Fosco 17, La Rua (prima Amici poi Sarà Sanremo nel 2016), La Zero, Le Ore, Mahmood (X Factor, Area Sanremo 2015, Sarà Sanremo), Marte Marasco, Mescalina, Francesca Miola, Giulia Mutti, Nyvinne (Sarà Sanremo 2018), Einar Ortiz (X Factor 2017 e poi Amici), i Ros (X Factor 2017), Roberto Saita, Sisma, Symo.