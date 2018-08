Fabio Mastrangelo, un barese è il nuovo direttore dell'orchestra sinfonica di Mosca

Fabio Mastrangelo da domani - 1° settembre - assumerà l’incarico di Direttore musicale dell’orchestra sinfonica della città di Mosca, nota come Russian Philharmonic, di cui per le tre stagioni precedenti è stato Principale Direttore Ospite. Lo ha confermato all’ANSA lo stesso Mastrangelo. Nato a Bari, Mastrangelo è ormai un 'veterano' della scena culturale della Russia, dove vive ormai da oltre 18 anni. Tra gli altri incarichi ricoperti, quello di direttore artistico del teatro di Stato «Music Hall» di San Pietroburgo e Direttore Stabile della «Sinfonica ARTica» -compagine orchestrale operante sotto l’egida della Filarmonica di Stato di Yakutsk, che ha contribuito a fondare nel 2012. «Una nomina prestigiosa - racconta - che giunge gradita ma non inaspettata. La collaborazione con la Russian Philharmonic nasce infatti più di dieci anni fa. Una compagnia prestigiosa di cui sono stati direttori stabili, tra gli altri, Alexander Vedernikov e Dmitry Yurovsky. Una grande responsabilità che si aggiunge alla direzione artistica del teatro a San Pietroburgo. Ma ben venga!».